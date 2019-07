Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild ©

Eine 48-Jährige ist am Sonntag im Einfahrtsbereich eines Doppelhauses in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) von einem Hund, einem belgischen Schäfer, gebissen und im Arm- und Gesichtsbereich verletzt worden. Der Hundebesitzer, der 54-jährige Schwager der Frau, hatte zuvor das Tier sowie einen weiteren Artgenossen - in der Annahme, dass die Haustüre geschlossen ist - aus dem Zwinger gelassen.

Hilfeschreie

Der Schäfer lief daraufhin durch das unversperrte Haus in den Einfahrtsbereich und biss zu, berichtete die Polizei am Montag. Durch die Schreie der Frau wurden ihr Ehemann und der Hundebesitzer aufmerksam und rannten zu der 48-Jährigen. Sie wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Die Verletzte konnte noch nicht einvernommen werden. Die Erhebungen zum genauen Hergang des Vorfalls waren im Gange.