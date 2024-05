Mit den EuroGames Vienna 2024 findet das größte Sportfest der LGBTIQ+-Community in Europa heuer erstmals in Wien statt. Bis zu 4.000 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Europa werden bei der Veranstaltung erwartet, die von 17. bis zum 20. Juli unter dem Zeichen von Vielfalt und Inklusion über die Bühne geht. Über 3.000 Teilnehmende haben sich bereits angemeldet, populäre Sportarten wie Fußball und Tennis sind fast ausgebucht.

Mehr als 30 Sportarten für alle Geschlechter und alle Altersstufen werden bei der in den 1990-er Jahren ins Leben gerufenen, an die Gay Games angelehnten Großveranstaltung für queere Amateursportlerinnen- und -sportler angeboten. Erstmals finden sich Darts, Flag Football, Padel, Racketlon, Rollerderby, Roundnet und Tischfußball im Programm. Neben mehreren Laufbewerben im Prater wird ein zweitägiges Golfturnier im Golfpark Vienna in Süßenbrunn ausgetragen. Kampfsportbegeisterte können sich im Trainingszentrum Rappachgasse im Boxen, Muay Thai, BJJ oder MMA messen. Die Schwimmbewerbe finden im Stadthallenbad statt.

Auch Neulinge herzlich willkommen

"Egal, ob erfahrene Athletinnen und Athleten oder Neulinge, alle sind herzlich dazu eingeladen, sich zu beteiligen", meinte Bianca Gebhart, Sportmanagerin bei den EuroGames Vienna 2024, in einer Presseaussendung. Das veranstaltende Team will das Multisportevent vor allem für Frauen, inter, trans und nichtbinäre Personen zugänglicher machen. "Leider werden im Sportbereich insbesondere trans und inter Personen sowie lesbische Frauen benachteiligt. Und gerade im Leistungssport sehen wir, dass auch die Diskriminierung von schwulen Männern noch immer weit verbreitet ist und wir noch einen langen Weg vor uns haben, um die Diskriminierung queerer Menschen zu beseitigen", konstatierte Candy Licious, die sich im EuroGames-Team engagiert. Umso wichtiger sei es, "auf die Vielfalt und geschlechtliche Vielfalt im Sport aufmerksam zu machen. Wir hoffen, mit den EuroGames auch nachhaltig eine positive Veränderung im Sport bewirken zu können, sodass sich wirklich alle Menschen im Sport sicher fühlen und gesehen werden", meinte die Dragqueen anlässlich des Internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie am 17. Mai.

Freiwillige noch gesucht

Indes suchen die Veranstalter noch Volunteers, die mit helfenden Händen zum Gelingen der EuroGames beitragen. Rund 300 Freiwillige ab 16 Jahren werden noch benötigt. "Ob in der Versorgung unserer Athletinnen und Athleten, bei Auf- oder Abbautätigkeiten, unsere Volunteers erwarten vielfältige Aufgaben an den unterschiedlichen Sportstätten und im EuroGames Village am Karlsplatz", stellten Maria Schinko und Gerhard Marchl, die im Organisationsteam tätig sind, klar. Im Rahmen des so genannten EuroGames Corporate Volunteering können sich auch gleich ganze Unternehmen mit ihren Mitarbeitenden engagieren und mit anpacken.