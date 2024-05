Im Fall des inzwischen 14-Jährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel (Oberösterreich) in eine Hundebox gesperrt und brutalst gefoltert und gequält wurde, hat die Staatsanwaltschaft Krems Ermittlungen gegen zwei Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft (BH) Waidhofen a. d. Thaya eingeleitet. Im Raum stehe der Verdacht des Amtsmissbrauchs, sagte Behördensprecher Franz Hütter auf Anfrage. APA-Informationen zufolge handelt es sich um die zwei mit dem Fall betrauten Sozialarbeiter. Nach Angaben von Hütter werden die beiden Personen als Beschuldigte geführt. Weitere Details nannte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Krems nicht. Der Opferanwalt klagte das Land Niederösterreich auf 150.000 Euro Schmerzengeld - er ortet Versäumnisse der Kinder- und Jugendhilfe.

Der Vater war kürzlich zu Gast bei Christoph Feuerstein in der ORF-Sendung „Thema“: „Es fühlt sich so an, als ob sich niemand dafür interessiert“, sagt der Vater des Buben, der inzwischen bei ihm lebt. Er sehe Fehler bei der Kinder- und Jugendhilfe, sagt er im Interview. Von Problemen war der Vater erstmals fünf Tage, bevor der damals Zwölfjährige in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital gebracht wurde, durch die Schule informiert worden. Zuvor habe ihn die Mutter von dem Buben mit allen Mitteln ferngehalten, so der Mann.

Das Kind ist schwer traumatisiert und in Therapie, laut Experten werden ihn die Folgen des Erlebten nie mehr loslassen.