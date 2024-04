Orange oder Grün? Birne oder Orange? Die Frage, welche Seite des Twinni-Eis besser ist, beschäftigt uns jedes Jahr aufs Neue. Die Supermarktkette Spar hat der ganzen Thematik eine Wendung gegeben. Seit geraumer Zeit bietet sie nämlich im Eigenmarken-Nachbau die Klassiker getrennt in den Kühlregalen an. Ab sofort kann man also „Orangeneis am Stil“ und „Birneneis am Stil“ extra kaufen. Sogar die Schokohaube an der Spitze ist wie gewohnt dabei.

Gespaltene Reaktionen

Im Netz war und ist die Meinung zu dem getrennten Twinni gespalten. Während sich die Einen freuen, ihre Lieblingsseite endlich ohne die verhasste andere Seite genießen zu können, stößt die Aktion bei vielen auf Widerstand.

In den Kommentaren auf Instagram und Reddit nehmen es die meisten jedoch mit Humor. Jetzt ist es kein Twinni mehr, sondern ein „Singli“ schreibt jemand auf Reddit. Ein großes Erwachen gab es auch, was den Geschmack der grünen Hälfte angeht: „Das grüne Twini hätte nach Birne schmecken sollen?“, kommentiert ein Reddit-User. Der Irrglaube, dass es grüner Apfel sei, wäre hiermit anscheinend geklärt. Spar selbst kommentiert auf den Instagram-Post von „thuglifesaustria“ gelassen: „Jetzt kann jeder gleich 2 Stück von seiner Lieblingssorte essen - wir sehen dabei kein Problem“.

Und natürlich ist wieder die Frage aufgekommen: „Grün oder Orange?“.

Grün oder Orange? Was sagt ihr?