In Breitenbrunn, im Bezirk Eisenstadt-Umgebung, kam es Donnerstagnachmittag zu einer brutalen Messerattacke eines 41-jährigen ungarischen Staatsbürgers. Der Mann griff laut Polizeibericht seine Ex-Frau an und stach auf sie ein. Sie erlitt schwere Schnittverletzungen im Halsbereich, überlebte die Tat jedoch. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Meidling geflogen. Es bestünde derzeit keine Lebensgefahr für sie.

Nachdem der Täter von der 33-Jährigen abgelassen hatte, flüchtete er. Eine Fahndung verlief vorerst negativ. Der Ungar hinterließ laut Polizei einen Abschiedsbrief. An der Suche nach ihm waren am Donnerstag das Landeskriminalamt Burgenland, die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), Drohnen, ein Polizeihund und mehrere Streifen beteiligt. Am Freitag wurden die Fahndungsmaßnahmen fortgesetzt. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes.

Alarmiert wurde die Polizei am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr. Ein Nachbar hatte die Messerattacke mitbekommen und den Notruf gewählt, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der APA.