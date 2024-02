Damals waren es gerade einmal 30 Wetterstationen, auf die das Land zugreifen konnte, erzählt Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst Tirol. Heute sind es mehr als 400. „Seit dem Lawinenunglück von Galtür hat sich sehr, sehr viel getan“, sagt der Experte. Verschiedenste Institutionen arbeiten nun (bundes-)länderübergreifend zusammen und eigene Früh- und Nachmittagsbeobachter sind im Gelände im Einsatz. „Wir haben eine Flut an Informationen“, sagt Nairz. Die Herausforderung sei mittlerweile, diese Informationen so zu verarbeiten, dass sie dann verständlich von den Menschen empfangen werden können. Man hat schon ein ziemlich genaues Bild darüber, wie die Schneedecke an einem bestimmten Ort gerade aussieht. Auch Künstliche Intelligenz wird eingesetzt, die man zuvor mit Aufnahmen von Lawinenabgängen gefüttert hat. Über Apps und soziale Medien können Warnungen und damit verknüpfte Verhaltensempfehlungen schnell versendet werden. „Wir können viel präziser vorhersagen als damals, wo eine Lawine abgeht. Aber ganz zu 100 Prozent sicher werden wir nie sein können.“