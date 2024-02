Ein Sattelzug ist am Donnerstag in Traiskirchen (Bezirk Baden) mit der Aspangbahn zusammengestoßen. Zur Kollision kam es laut Polizei gegen 15.00 Uhr. Der Zug entgleiste, der mit Fahrzeugteilen beladene Lkw wurde in den Straßengraben geschleudert, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Alle Insassen konnten selbstständig aussteigen. Sechs Personen wurden den Angaben zufolge zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Auf der Bahnstrecke kam es vorübergehend zu einer Sperre.

Zwischen Felixdorf Bahnhof und Traiskirchen Aspangbahn Bahnhof wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, informierten die ÖBB. Fahrgäste mussten bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit einplanen.