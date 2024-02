In Neuhofen a. d. Ybbs (Bezirk Amstetten) ist am Dienstag in der Nähe eines Bachbettes ein Skelettteil gefunden worden. Es dürfte sich um einen Kinderkopf handeln, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage einen Online-Bericht der „NÖN“. Der Schädel könnte bis zu 200 Jahre alt sein. Eine von der Staatsanwaltschaft St. Pölten angeordnete Obduktion soll Klarheit bringen. Weitere Skelettteile wurden nicht gefunden.

Nach Angaben der Polizei wurde der Kopf auf dem Waldboden gefunden. Der Schädel könnte vergraben gewesen und durch Erosion wieder ans Tageslicht gekommen sein, berichtete die „NÖN“. Mit der Obduktion wurde das Gerichtsmedizinische Institut Salzburg beauftragt.