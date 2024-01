Niemand weiß, wo Sara ist. Das letzte Mal wurde die 15-jährige Innsbruckerin im August 2022 gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur, jeder Hinweis verläuft im Sand. Mit 14 Jahren hat Sara begonnen, sich zu radikalisieren. „Sie war ein ganz normaler Teenager. Dann fing sie an, sich zu verschleiern. Bevor sie weg war, trug sie nur noch einen Niqab, einen Gesichtsschleier“, sagte ihre Mutter Yasmin Scheuer in einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Sara beschimpfte ihre Mutter, sprach von dem Wunsch, islamisch heiraten zu wollen. Am Mittwoch wurde der Fall im True-Crime-Format „Ungelöst – Cold Case Austria“ auf ATV behandelt.