Ein 14-Jähriger soll mit einem Video auf der Social-Media-Plattform TikTok am Dienstag dazu aufgerufen haben, Graz zu „zerstören“. Die Polizei forschte den aus Syrien stammenden Jugendlichen aus. Er war nicht geständig und behauptete, ein Freund habe das Video mit seinem Account veröffentlicht. Laut Polizei wies der besagte Freund aber ein Alibi auf. Gezielte Anschlagspläne wurden nicht gefunden, so die Landespolizeidirektion am Donnerstag. Der Bursche habe aber durch das Video aktiv Gewaltaufrufe getätigt und seine Community „angestachelt“.