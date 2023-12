Die aktuelle Covid-Welle dürfte langsam abflauen, dafür baut sich nun die jährliche Influenza-Welle merkbar auf. Rund 2000 Personen werden derzeit in österreichischen Spitälern wegen schwerer Atemwegserkrankungen versorgt, davon 400 in der Steiermark und 150 in Kärnten. Das ist weit entfernt von den Höchstwerten während der Pandemie – viel ist es dennoch.