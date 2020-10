Facebook

Salamitaktisch erntedankbare Fruchtnießer und Schnitzeljäger!

­

Ein Wort im Vertrauen: Die Tätigkeit von uns Morgenpostillons war auch schon einmal lustiger. Denn entweder liefern wir Ihnen hier täglich Coronarrisches und Coviderliches - dann wird sich die Aufmerksamkeitskurve umgekehrt proportional zur Infektionskurve verhalten. Oder wir tun so, als wären andere Themen wichtiger. Das hat einen befreienden Effekt, wirkt aber dann rasch wie angestrengtes Wegsehen.



Heute trotzdem einmal zur Abwechslung was Anderes. Die EU hat beschlossen, dass Veggie-Wurst und Gemüseschnitzel weiterhin so heißen dürfen, auch wenn gar kein Fleisch drinnen ist. Auf den ersten Blick ist das natürlich eine weitere lupenreine Unions-Kasperliade, die irgendwo zwischen Gurkenkrümmung und Glühbirnenverbot für Erheiterung sorgt. Immerhin hält die Union konsequent an ihrer Linie fest, sich ausnahmslos den wesentlichsten Zukunftsfragen zu widmen.



Allerdings darf man den Anlass nützen, um auf das tatsächliche Problem dahinter zu verweisen, und das ist der übermäßige Fleischkonsum. Für die Herstellung einer Kalorie aus tierischer Kost werden sieben pflanzliche Kalorien benötigt. Die durch Fleischproduktion verlorene Kalorienmenge könnte zusätzlich 3,5 Milliarden Menschen ernähren - einmal ganz abgesehen von weiteren Kleinigkeiten wie Klimaschutz, Wasserknappheit, Tierwohl, globaler Wohlstandsverteilung sowie Pandemiegefahr durch Massenherdenhaltung. Zwar setzen Wissenschaft und Haute Cuisine auf Insekten und ähnlich Grausliches als kulinarischen Ausweg, aber ohne eine Hinwendung zu mehr Pflanzennahrung wird es vermutlich trotzdem nicht gehen.



Womit wir Ihnen natürlich keineswegs den Appetit aufs Sonntags- oder Feiertagsschnitzel an diesem national verlängerten Wochenende verderben wollen. Noch ist ja nicht aller Schlachttage Abend. Denn so lange es in Brüssel nur um den Namen der Wurst geht, geht es wenigstens noch nicht um die Wurst als solche.



Sonnenstrahlen durch den Herbstnebel erhofft für Sie

­

Ernst Sittinger

