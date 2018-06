Facebook

Man will ja nicht schadenfroh ... na, eigentlich doch: In der Steiermark jedenfalls haben sich so manche die Hände gerieben, als feststand, dass eine Volksabstimmung in der Schweiz mit einem Nein endete und somit die Bewerbung von Sion für Olympia 2026 wie ein Fondue zerronnen ist.

