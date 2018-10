Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Harry ganz oben - aber Meghan fehlt © AP

Da schau her, in Australien geht es ganz schön hoch her! Am vierten tag seines Besuchs Down under erklomm Prinz Harry gemeinsam mit Australiens Premierminister Scott Morrison die berühmte Sydney Harbour Bridge - Seite an Seite mit Vertretern der "Invictus" Games". Bei den Sportbewerben für versehrte Veteranen fungiert Harry als prominenter Fürsprecher.

Die 134 Meter hohe Brücke mit Panoramablick über Sydney, den Hafen und das Opernhaus ist ein beliebtes Sightseeing-Ziel für Australien-Touristen. Ganz hinauf auf den Brückenbogen kommt man allerdings nur in Begleitung von Guides und mit Klettergurten gut abgesichert.

Prinz Harry auf der Sydney Harbour Bridge: Harry will hoch hinaus Aufstieg Es geht hoch hinaus: Prinz Harry erklimmt Freitag früh die Sydney Harbour Bridge. APA Gruppenausflug An seiner Seite: Australiens Premier Scott Morrison und Vertreter der "Invictus Games". AP Pause! Kleine Verschnaufpause beim Aufstieg. Sind aber auch ganz schön viele Stufen... APA Invictus Harry unterstützte mit dem Ausflug die von ihm mitgegründeten "Invictus Games" - Sportbewerbe für versehrte Veteranen. AP Eine fehlt Eine fehlte bei der Klettertour auf die 134 Meter hohe Brücke: Harrys Frau Meghan. APA High Life Verständlich, dass die Schwangere keine Lust auf die Brücken-Partie hatte. Obwohl Harry um den Ausblick echt zu beneiden ist. APA Abstieg Lange hielt es der Prinz ohne seine Angetraute aber eh nicht auf der Brücke aus. Hier zieht es ihn schon wieder bergab. AP Wiedervereint Kurz darauf waren die beiden schon wieder gemeinsam unterwegs. Ist ja auch einfach schöner so... AP 1/8

Da wundert es also nicht, dass bei Harrys "High Life"-Ausflug seine Frau Meghan ausnahmsweise nicht dabei war. Auch wenn die beiden unzertrennlich sind, behielt die Herzogin, die im Frühjahr ein Baby erwartet, bei diesem wackeligen Unternehmen lieber festen Boden unter den Füßen.

Am dichten Terminplan der beiden Royals gibt es ohnehin bereits Kritik. 76 Termine in 16 Tagen sind für die schwangere Meghan ein enormes Pensum, in Australiens medien wurde bereits spekuliert, dass sich die 37-Jährige dabei überanstrengen könnte.