© APA/AFP/POOL/WILLIAM WEST

Prinz Harry und Meghan Markle wurden am dritten Tag ihrer ersten Auslandsreise als Ehepaar von tausenden Fans im australischen Melbourne bejubelt. Doch besonders einem Fan des britischen Königshauses dürfte der Tag ganz besonders in Erinnerung bleiben: India Brown, die bei der Begegnung mit dem 34-Jährigen in Tränen ausbrach.

"Prinz Harry hat mich einfach umarmt", erzählte die überglückliche India Brown später dem Magazin "Herald Sun". Sie ist schon seit langem ein Fan der Royals: "Ich liebe die Familie, seit ich acht Jahre alt bin und ich folge ihr um die ganze Welt. Es war eine Gelegenheit und ich habe sie ergriffen."

Dabei hatte sie gar nicht erwartet, dass ihr Wunsch wahr werden könnte. "Ich sagte: 'Ich weiss, dass es gegen das royale Protokoll ist, aber kann ich bitte eine Umarmung haben?' Er umarmte mich und ich brach in Tränen aus." Und sie erzählte weiter: "Er sagte: 'Oh, du bringst mich in Schwierigkeiten.'"

Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle, die kürzlich ihre Schwangerschaft verkündete, werden rund zwei Wochen für das britische Königshaus im Ausland unterwegs sein. Zu den weiteren geplanten Stationen der Reise gehören Tonga, die Fidschi-Inseln und Neuseeland.