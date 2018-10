Facebook

Herzogin Meghan tritt bei der Wahl ihrer Schuhe in Australien umweltbewusst auf. Die 37-Jährige trug zum Beginn ihrer Reise in Sydney am Dienstag flache schwarze Schuhe, die aus recycelten Plastikflaschen bestehen. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend.

Laut der Website des Herstellers Rothy's werden die Ballerinas aus Plastikflaschen gefertigt, die sonst auf der Mülldeponie landen würden. Ein Foto, auf dem Meghan die Schuhe trägt, hatte auf dem Instagram-Account der Firma nach einem Tag 18.000 Likes und begeisterte Kommentare.

Das Engagement von Herzogin Meghan und Prinz Harry für soziale Zwecke und die Umwelt ist bekannt. Zu seiner Hochzeit im Mai bat das Paar nicht um Geschenke, sondern Spenden für Organisationen, die sich unter anderem für den Umweltschutz einsetzen.

Hauptgrund der Pazifikreise des Paares sind die Invictus Games, ein von Prinz Harry 2014 gegründeter Sport-Wettbewerb für kriegsversehrte Veteranen. Daneben befasst sich das Paar vor allem mit Umweltschutz und verschiedenen Initiativen junger Leute. Am Montag hatte das britische Königshaus bekanntgegeben, dass die beiden im Frühjahr 2019 ihr erstes Kind erwarten.

Harry und Meghan: Die Royals in Down Under Das ist Ruby. Die Koalabärin aus dem Zoo von Sydney ist kürzlich Mutter geworden, ihr Nachwuchs hat den Namen Meghan erhalten. Und schon stellten sich prominente Gratulanten ein. AP Prinz Harry und Herzogin Kate besuchten zum Beginn ihrer 16-tägigen Tour durch Australien und Ozeanien natürlich auch den Taronga Zoo von Sydney. AP Die Royals waren vom putzigen Koalamädchen Ruby höchst angetan AP Aber auch das Gleithörnchen hat es den Royals angetan AP Hier das Tierchen in Großaufnahme AP Rührend: Prinz Harry trifft beim Bad in der Menge in Sydney die 98-jährige Kriegswitwe Daphne Dunn AP Meghan ging vor der alten Dame sogar auf die Knie AP Zum Spaziergang der Royals ums Opernhaus fanden sich natürlich viele Schaulustige ein. AP Meghan wirkte bei ihrem ersten Auftritt nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft entspannt. AP Glücklich: Meghan in Sydney AP Natürlich gab es einen offiziellen Fototermin mit schön platziertem Wahrzeichen von Sydney im Hintergrund. AP Die Menge war vom Auftritt der beiden Royals angetan AP Aufnahme von den Stiegen des Opernhauses in Sydney. Die Reise ist alles andere als ein Honeymoon. 36 offizielle Termine sind in den 16 Tagen programmiert. AP Gouverneur Sir Peter Cosgrove überreichte den Royals diverse Geschenke, hier traditionelle australische Hüte. AP Meghan scheint ihre Verpflichtungen auch als werdende Mutter mit Vergnügen zu erfüllen. AP Das Händeschütteln nahm kein Ende. AP Kulturprogramm gab es auch gleich... AP ...im Opernhaus Syndey schaute sich das Paar eine Probe an. AP Das Bangerra Dance Theatre zeigte den Royals seine Künste. AP Harry und Meghan besuchen nach Australien auch noch Neuseeland, die Fidschi sowie das Königreich Tonga. AP Ob ihm das royale Spektakel gefallen hat? AP Freundlich winkte man dem Publikum zu. AP Und hier der offizielle Fototermin mit dem Generalgouverneur Peter Cosgrove und seiner Frau. AP Das obligatorische Bad in der Menge, Harry weiß wie das geht. AP Und noch zwei kleine Gratulanten. AP 1/25