War Meghan Markle bereits zwei Mal verheiratet? © APA/AFP/MARK MARLOW

Royale Pflichten anstelle einer Hochzeitsreise: Prinz Harry und Meghan Markle werden nur wenige Tage nach der Hochzeit royalen Pflichten nachkommen. Medienberichten zufolge hätten sie eigentlich nach ihrer Hochzeit am 19. Mai in ein Luxusresort in Namibia reisen wollen. Wann Prinz Harry und Meghan stattdessen ihren Honeymoon verbringen werden, ist bisher noch nicht bekannt.

Dafür wird schon über die Kosten spekuliert: Spekulationen zufolge sollen die beiden in Namibia unter anderem im Hoanib Valley Camp nächtigen, wo eine Nacht rund 570 Euro kostet. Ein Schnäppchen im Vergleich zur Hochzeitsreise von William und Kate: Sie flitterten auf den Seychellen und bezahlten angeblich 4600 Euro pro Nacht.

Dritte Hochzeit?

Übrigens: Laut Medienberichten könnte es bereits die dritte Hochzeit von Meghan Markle sein. Dass sie im September 2011 den Filmproduzenten Trevor Engelson heiratete war bekannt. Nun behauptet der "National Enquirer", dass es eine weitere Ehe gegeben habe. Und zwar mit einem ehemaligen Studienkollegen, dem sie nach zwei Jahren Partnerschaft die ewige Liebe schwor.

Doch diese hielt nicht lang, denn sie trennten sich kurze Zeit später und annullierten die Ehe. Ein Sprecher des Kensington Palasts nannte die Geschichte eine "Erfindung" - wollte aber dennoch die Identität des Mannes erfahren, die das Magazin bislang aus der Öffentlichkeit gehalten hat.

