Die Aufregung steigt in Großbritannien. In einer Woche geben einander Prinz Harry und Meghan Markle das Ja-Wort. Die geladenen Gäste müssen Ja sagen zum strengen Regelwerk der royalen Hochzeit.

Prinz Harry und Meghan Markle © APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Strenge Regeln herrschen beim Ja-Wort des Jahres am 19. Mai. Damit auch jeder Bescheid weiß, liegt den rund 600 Einladungen ein siebenseitiges Regelblatt bei.

Demnach dürfen große Taschen und Präsente nicht mit in die St. Georg´s Kapelle auf Schloss Windsor und auch nicht zum Empfang ins Schloss mitgenommen werden. Am Tag der Hochzeit sind Geschenke nämlich unerwünscht, diese sollten direkt an den Kensington-Palast geschickt werden.

Alle Gäste müssen sich einem umfassenden Security-Check unterziehen, bei dem - Vorsicht ist auch die Mutter der königlichen Porzellankiste und soll Selfies etc. verhindern - Handys und Kameras abgenommen werden. Nur der Vollständigkeit halber: Auch Schwerter und Abzeichen sind verboten.Abzeichen deshalb, weil David Beckham einmal auf der falschen Seite dekoriert erschienen war.

Zurückhaltung empfiehlt sich auch bei der Flüssigkeitszufuhr. Denn der Weg zum stillen Örtchen unterliegt einem genauen Zeitplan. Die Toiletten sind nur von 9 bis 11 Uhr geöffnet und dann erst wieder ab 13.10 Uhr.

Alle Eingeladenen müssen mit der eigenen Karosse oder im Mietwagen vorfahren. Es ist nicht gestattet mit Zug oder anderen Öffis anzureisen.

Der Dresscode schreibt vor: Kleid und Hut für die Frauen, für Männer Anzug oder Uniform.