Zirkusakrobatin, „Let’s Dance“-Siegerin und „Starmania“-Jurorin war und ist sie bereits: Nun zeigt die Artistin eine ganz neue künstlerische Seite. Lili Paul-Roncalli (23) ist jetzt auch Kinderbuchautorin. Mit „Manege frei für Lili“ hat sie bereits in zartem Alter ihre Autobiografie verfasst – und zwar speziell für Kinder. Darin erzählt die Tochter von Roncalli-Zirkusdirektor Bernhard Paul, der unlängst Protagonist im Dokumentarfilm "Ein Clown I Ein Leben" von ihren ersten Auftritten in Rollschuhen oder ihren Figuren als Schlangenmensch. In Tennis-Ass Dominic Thiem (28) hat sie jetzt ihren ersten festen Freund gefunden.

Das Buch soll am 10. Mai erscheinen. Und derweil ist die 23-Jährige noch bis zum Finale am 6. Mai als Jurorin freitags tätig. "Persönlich bin ich schon ein Mensch, der ehrlich seine Meinung sagt. Ich finde Kritik angebracht, wenn sie konstruktiv ist. Wenn, soll sie ja dazu beitragen, die Kandidaten zu verbessern", sagte sie beim Einstiegsinterview zur Kleinen Zeitung.