"I moch ka PK mehr"Lugner-Pressekonferenz endet in Fiasko

Richard "Mörtel" Lugner hat jemanden gefunden, der beim Wiener Opernball eine Loge mit ihm teilt. Nachdem Lindsay Vonn nach einer Schrecksekunde abgesagt hat, wollte er heute Nachmittag den Ersatz bekannt geben: Die PK endete, bevor sie überhaupt angefangen hatte, in einem Debakel.

Desorganisiert und viel Pech: Richard Lugner 2020 © APA/HERBERT NEUBAUER

Nach der Absage der zurückgetretenen US-Skilegende Lindsey Vonn (35) hat Richard Lugner offenbar doch noch einen Gast für den Wiener Opernball am 20. Februar gefunden. "Wir haben die Zusage", verkündete der Baumeister am Donnerstag. Tagelang hatte man auf ein OK aus den Vereinigten Staaten gewartet. Ob der neue Gast nun tatsächlich jene Person aus Kalifornien ist oder ob Richard Lugner mit völlig anderer Begleitung überrascht: Eigentlich wollte Lugner das alles um 14 Uhr bekannt geben.

Doch Minuten bevor es losgehen sollte, erhielt Lugner einen Anruf vom Mangement der Gästin. Live vor den Journalisten erklärte der sichtlich peinlich berührte (ja, das gibt es selbst bei ihm noch) Lugner, dass er nun noch nichts verraten könne. Erst morgen, Freitag, sei es so weit.

Lugner zerknirscht

Das Problem: Der Star hat zwar um Mitternacht zugesagt zu kommen, wollte aber nicht, dass sein Name schon heute bekannt gegeben wird. Einige Journalisten verließen sofort wutentbrannt die Pressekonferenz, einige stellten dennoch ein paar Fragen. Etwa: "Warum lassen Sie sich so papierln?" oder "Ist das alles überhaupt echt oder von Ihnen inszeniert?" Der zerknirschte Lugner versuchte die eingeladenen Anwesenden zu beruhigen, bat inständig um Verständnis und sagte unter anderem: "I moch ka PK mehr".

