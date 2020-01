Facebook

Prinz Harry und Herzogin Meghan Markle haben per Instagram bekannt gegeben, wie sie sich künftig gegenüber dem britischen Königshaus verhalten wollen. "Nach vielen Monaten des Nachdenkens und interner Diskussionen haben wir uns dieses Jahr für einen Übergang entschieden, um eine progressive neue Rolle innerhalb dieser Institution zu entwickeln."

Ziel dieses Schrittes ist es, als "senior member" der königlichen Familie abzutreten und finanzielle Unabhängigkeit anzustreben. Zugleich drücken sie der Queen ihre volle Unterstützung aus.

Ihren Lebensmittelpunkt wollen Harry und Meghan teilweise nach Kanada verlegen. Dorthin, wo sie gerade einen sechswöchigen Urlaub verbrachten und wo Meghan sich während der Dreharbeiten zur Serie "Suits" aufhielt: "Diese geografische Ausgewogenheit ermöglicht es uns, unseren Sohn für die königliche Tradition zu sensibilisieren, in die er hineingeboren wurde, und gleichzeitig unserer Familie den Raum zu geben, sich auf das nächste Kapitel zu konzentrieren, einschließlich der Gründung unserer neuen Wohltätigkeitsorganisation", heißt es in einer per Instagram veröffentlichten Stellungnahme.