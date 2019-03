Facebook

Modezar Karl Lagerfeld © (c) Getty Images (Vittorio Zunino Celotto)

Zwischen Modezar Karl Lagerfeld und seiner Schwester Christiane, die 1957 in die USA auswanderte, herrschte mehr als 40 Jahre lang Funkstille. "Sie hat nie über ihren Bruder gesprochen", erfuhr GALA (Heft 12/2019, ab morgen im Handel) jetzt von Floy Berentsen, einer Freundin aus der Kirchengemeinde in Connecticut. Als Christiane 2015 mit 84 Jahren starb, sei es ihr ausdrücklicher Wunsch gewesen, dass ihr Bruder nicht in der Traueranzeige erwähnt wird, so Pastorin Beth Anderson.

Wir kannten Karl nicht wirklich. Daher erwarten wir auch nichts. Caroline Wilcox zur GALA

Diese Distanz herrschte in der Familie nicht immer: Einem inzwischen auch schon verstorbenen Sohn gab Lagerfelds Schwester den Namen Karl Arthur. Drei ihrer Kinder leben noch, doch auch zu ihnen hatte Lagerfeld keinen Kontakt.

Karl Lagerfeld starb am 19. Februar. Er hinterlässt Vermögenswerte in Höhe von geschätzt 400 Millionen Euro.