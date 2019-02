Fendi ehrte Karl Lagerfeld auf Mailänder Fashion Week

Facebook

Und alle filmen mit: Das Lagerfeld-video während der Fendi-Show © AP

Das italienische Modehaus Fendi hat Stardesigner Karl Lagerfeld nach dessen Tod mit einem Video auf der Mailänder Fashion Week gewürdigt. Silvia Venturini Fendi nahm am Donnerstag mit Tränen in den Augen den Applaus für die Kollektion Herbst/Winter 2019/20 entgegen. Danach schloss sich der Backstage-Bereich, das Licht ging aus, und in einem Video sah man den zeichnenden Karl Lagerfeld.

Was er in der kurzen Sequenz zu Papier bringt, ist das Outfit, das er an seinem ersten Tag bei Fendi im Jahr 1965 trug. Mit dieser und weiteren kleinen Gesten ehrte das römische Modehaus den am Dienstag verstorbenen Designer.

Karl Lagerfeld starb diese Woche im Alter von 85 Jahren, hier ein Bilderbogen über sein Leben: Sein Leben in Bildern: Mode-Ikone Karl Lagerfeld gestorben Schon im Jänner war die Modebranche in Aufruhr: Modezar Karl Lagerfeld hat bei zwei Chanel-Modenschauen gefehlt. Begründet wurde sein Fehlen: Der Meister sei erschöpft. (c) APA/EPA/CAROLINE SEIDEL (CAROLINE SEIDEL) Lagerfeld ging es in den letzten Wochen offenbar schlechter, am Montagabend wurde er nach einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus eingeliefert und verstarb am Dienstagfrüh. (c) EPA (CHRISTOPHE KARABA) Seit 1983 hat er die Geschicke des Modehauses Chanel geleitet und damit das Erbe von Coco Chanel weitergeführt. (c) APA/dpa/Bertram (Bertram) König Karl, wie er gerne ehrfürchtig genannt wurde, war Modedesigner, Fotograf, Designer, Filmemacher, Verleger und Stilikone. (c) APA/EPA/JASON SZENES (JASON SZENES) "Man muss sich für alles interessieren - aber man darf nie nur in eine Richtung gehen, man muss sich alle Türen offen halten. Man darf seine Neugierde nicht verlieren, sonst geht die Energie weg", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". (c) APA/AFP/PIERRE GUILLAUD (PIERRE GUILLAUD) In der Welt der Mode galt der am 10. September in Hamburg geborene Karl Lagerfeld seit dem Tod von Yves Saint Laurent als Alleinherrscher. (c) APA/AFP/PATRICK KOVARIK (PATRICK KOVARIK) Als im Jahr 2001/2002 der Designer Hedi Slimane seine erste Kollektion für Dior präsentierte, war Lagerfeld vor allem von den Slim-Fit-Anzügen begeistert. Rund 40 Kilogramm ... (c) AP (MICHEL EULER) ... hat er damals abgenommen, um in diese Anzüge zu passen. (c) AP (MICHEL EULER) Und auch sonst hat er seinen Stil nochmals verändert: Ringe am Finger und hochgeschlossene Krägen waren fortan sein Signature-Look. (c) AP (JEROME DELAY) Im Jahr 2008 entwarf er für den Spielzeughersteller Steiff einen Lagerfeld-Teddybär. Das Schmusetier mit Sonnenbrille, schwarzer Seidenkrawatte und weißem Hemd mit Stehkragen war auf 2.500 Stück limitiert - der Preis für das Alpaca-Plüschtier: 1.000 Euro. (c) APA (STEIFF) Schon zuvor hatte Lagerfeld nicht den Schritt in den Mainstream gescheut: Um elf Prozent steigerte H&M im Geschäftsjahr 2003/2004 seinen Umsatz, nachdem Lagerfeld eine Kollektion für das Modehaus kreiert hatte. (c) APA/AFP/ALAIN JOCARD (ALAIN JOCARD) Seine Modeschauen waren Anziehungspunkt für Promis aus der ganzen Welt. Der deutsche Modeschöpfer rüttelte die traditionsreiche Luxusmarke aus ihrem Dornröschenschlaf. (c) AP (Ramon Espinosa) Die typischen Tweedstoff-Jacken poppte er mit Bändern und Fransen neu auf, Haute-Couture-Kleider kombinierte er mit Sportschuhen. Treu blieb er dem klassischen Cocktailkleid und dem rosa Kostüm. (c) AP (JACQUES BRINON) Über seine Ausbildung sagte der Besitzer von 300.000 Büchern: "Ich habe ja im Grunde nie etwas gelernt. Ich habe nicht einmal Abitur gemacht und nix." Und doch war er alles: die Modebranche trauert um einen ganz Großen. (c) AP (Christophe Ena) 1/14