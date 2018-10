Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bond als Wachsfigur. Das fände die Mehrheit der Briten wahrscheinlich "inakzeptabel". © AP

Ein weiblicher James Bond? Die Briten schreckt diese Vision weniger ab als jene, dass der legendäre Geheimagent kein Brite mehr wäre. Dies geht aus einer Umfrage des Instituts YouGov hervor. Sie zeigt auch, dass sich eine Mehrheit der Befragten einen schwarzen oder schwulen Bond vorstellen können.

Demnach bezeichnen es nur 36 Prozent als "akzeptabel", dass James Bond eine Frau ist. 51 Prozent würden einem solchen Rollensprung als "inakzeptabel" einstufen. Einen Nicht-Briten im Dienste ihrer Majestät würden nur 35 Prozent akzeptieren und 53 Prozent nicht.

Kein Problem hat eine Mehrheit der Briten damit, dass James Bond einer ethnischen Minderheit angehört. 58 Prozent der Befragten bezeichneten dies als "akzeptabel", 29 Prozent als "inakzeptabel". Immerhin eine relative Mehrheit (47 zu 40 Prozent) könnte sich mit einem homosexuellen Bond anfreunden.

YouGov hat die Briten auch befragt, wer Daniel Craig als Bond-Darsteller nachfolgen könnte. Hier die Fotoserie mit den Top 4. Und einem Überblick über die bisherigen Darsteller.

James Bond: Diese Darsteller wollen die Briten Jason Statham. Vor einigen Jahren noch der Top-Actionstar Großbritanniens, mittlerweile können sich gerade noch drei Prozent der Befragten ihn als Bond vorstellen. Das reicht aber immer noch für Platz 4. APA/ROLAND SCHLAGER Tom Hiddleston wäre ein ungwöhnlicher Bond. Immerhin fünf Prozent der Briten wünschen sich ihn. Platz 3. APA/AFP/ROBYN BECK Tom Hardy, aktuell in "Venom" zu sehen. Er ist für seine exzentrische Performances bekannt. James Bond als Neurotiker? Elf Prozent wollen Hardy als Craig-Nachfolger Chris Pizzello/Invision/AP Mit Abstand der Favorit bei den Briten als nächster Bond. 28 Prozent der Befragen sprechen sich für Idris Elba aus. Damit lässt er alle Konkurrenten weit hinter sich. APA/AFP/ANTHONY HARVEY Sean Connery mit Co-Star Daniela Bianchi während der Dreharbeiten zu "From Russia with Love" 1963. Sean Connery war der erste Bond. Bond als etwas rüpelhafter Macho, leicht zynisch und voller Standesdünkel. Und doch so charmant. Für viele bis heute der beste Bond. AP Nachdem Connery die Rolle vier Mal verkörpert hatte, hatte er genug. 1969 übernahm George Lazenby. Der Australier kam gar nicht gut an, obwohl der Dressman als Bond ausgezeichnete Figur machte. "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" ist auch dank Lazenbys leicht versnobtem Bond einer der besten Verfilmungen. 1971 kehrte Connery einmalig zurück. AP Roger Moore und Barbara Bach bewerben einen Bond-Film. Roger Moore brachte Ironie in die Sache. Sein mit britischem Humor durchtränkte Darstellung wurde Kult. Von 1973 bis 1985 diente er sieben Mal dem Secret Service. AP Timothy Dalton schaffte nur zwei Filme. Mit ihm wurden die Bondfilme nach Roger Moore wieder wesentlich ernster und brutaler. Aber an ihn als Darsteller konnten nur wenige sich anfreunden. AP Ein Schönling als Bond. Pierce Brosnan ballerte sich von 1995 bis 2002 zwar durch vier Filme und konnte doch viele Bondfans nie zu 100 Prozent überzeugen. Ihm fehlte die Rohheit von Connery und die ironische Qualität von Moore. AP Daniel Craig wurde 2006 James Bond. Hier auf einem Foto aus dieser Zeit. Was viele nicht gedacht hätten: Er wurde einer der besten Darsteller überhaupt. Ein brutaler, gebrochener Charakter, der dem Guten zum Sieg verhilft. 2020 wird der fünfte Bond-Film mit Craig starten. Danach ist für ihn, schon aus Altersgründen, höchstwahrscheinlich Schluss. EPA 1/10