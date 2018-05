Facebook

Idris Elba © Jordan Strauss/Invision/AP (Jordan Strauss)

Der britische Hollywoodstar Idris Elba (45) will eine neue Version von "Der Glöckner von Notre Dame" auf die Leinwand bringen. Bei dem Netflix-Projekt werde der Golden-Globe-Preisträger gleich in dreifacher Funktion auftreten, wie der Streamingdienst am Mittwoch ankündigte. Elba werde die Hauptrolle spielen, Regie führen und den noch titellosen Film samt Musik mitproduzieren.

Laut der Mitteilung ist auch "La La Land"-Produzent Fred Berger an Bord. Autor Michael Mitnick ("Hüter der Erinnerung - The Giver") liefert das Skript. Der berühmte Roman des französischen Schriftstellers Victor Hugo von 1831 über den buckeligen Pariser Glöckner Quasimodo und die schöne Esmeralda ist schon häufiger verfilmt worden, 1939 mit Charles Laughton, 1996 als Trickfilm von den Walt-Disney-Studios.

Laut der Netflix-Mitteilung ist eine moderne Neuauflage des klassischen Dramas geplant, die als "akustisches und musikalisches Erlebnis" beschrieben wird. Elba ("Luther") hatte im Februar bei der Berlinale mit "Yardie" in der Reihe Panorama Special sein Regiedebüt vorgestellt.