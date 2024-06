Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong‘o (“12 Years a Slave“) litt nach der letzten Trennung vergangenen Herbst an einem „schwer gebrochenen“ Herzen: „Es fiel mir wirklich schwer, an Lebensfreude zu glauben“, erzählte die Hollywood-Schauspielerin dem US-Magazin „Glamour“. Sie sei damals kurz vor einer Depression gewesen, gestand Nyong‘o (41).

Katze gab ihr wieder neue Lebensfreude

Doch kurz darauf hatte sie die rettende Eingebung: „Eine Stimme in meinem Kopf sagte: Besorg dir eine Katze.“ Und das, wo sie doch gerade erst ihre Angst vor Katzen überwunden hatte, und zwar für einen Filmdreh. Denn im Horrorfilm „A Quiet Place: Tag Eins“ (Kinostart 27. Juni) besitzt ihr Filmcharakter eine Katze. In einem Tierheim habe sie dann Kater Yoyo kennengelernt und diesen innerhalb von zwei Tagen in ihr Herz geschlossen, berichtet Nyong‘o. „Ich habe mich um Yoyo gekümmert und er hat mir das Herz geöffnet.“

Diese Hollywoodstars sind große Tierfreunde

Nyong‘o ist nicht der einzige Hollywood-Star, der ein Haustier aus dem Tierheim rettete, nach dem Motto: „Ein einzelnes Tier zu retten, verändert nicht die Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses eine Tier!“ So gehört „Avengers“-Star Chris Evans (42) zu den begehrtesten Hunde-Daddys auf Instagram. Als ihn 2017 Dreharbeiten in ein US-Tierheim führten, traf er auf seinen Hund Dodger. Eigentlich hatte Chris nicht vor, einen Hund zu adoptieren, aber es war Liebe auf den ersten Blick. Seither sind sie unzertrennlich. Das Video vom ersten Zusammentreffen:

Nach seiner Trennung von Jennifer Aniston (55) holte sich US-Schauspieler Justin Theroux (52) eine neue Dame ins Haus: Hündin Kuma. Sie kommt ebenfalls aus dem Tierschutz und zog am 8. Juni 2018 bei Justin ein.

Oasis-Sänger Liam Gallagher (51) hat seine Hündin „Buttons“ aus einem thailändischen Tierheim gerettet, sie war von ihrer Familie im Dschungel zurückgelassen worden.

Und auch Mark Wahlberg (53) kämpft nicht nur für den Tierschutz - er geht privat auch mit gutem Beispiel voran. „Ich wollte ursprünglich keinen Hund haben, weil ich schon vier Kinder habe und wir allerhand zu tun haben. Jetzt haben wir vier Hunde und überlegen, ob wir uns noch einen anschaffen“, erzählte der Schauspieler, Musiker und Unternehmer, „denn sie bringen so viel Freude und Liebe in unser Haus“. Alle stammen aus dem Tierschutz.

Schauspielerin Amanda Seyfried (38) rettete ihren kleinen, pelzigen Freund einst von der „Best Friends Animal Society“. Die beiden treten oft bei Events rund um Tieradoptionen auf.

Schauspieler Zac Efron (36) engagiert sich sehr für den Tierschutz. Kürzlich adoptierte er selbst einen Hund namens MACA und rettete das Tier vor dem Einschläfern.

Schauspieler Gerard Butler (54) verlor bei Dreharbeiten in Bulgarien sein Herz an einen Streuner - und rettete ihn.

Schauspielerin Olivia Wilde (40) holte Tierschutzhund Elvis im Juli 2017 aus einem Tierheim und nahm ihn bei sich auf.