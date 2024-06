Selena Gomez (31) steht seit ihrer Kindheit vor der Kamera. Mittlerweile ist der ehemalige Disney-Star, der durch Serien wie „Die Zauberer vom Waverly Place“ bekannt wurde, erwachsen geworden und als Schauspielerin, Sängerin, Produzentin und Unternehmerin erfolgreich. Sie hat sich in den vergangenen Jahren auch abseits des Blitzlichtgewitters ein Standbein aufgebaut, verdient mit ihrer Kosmetik-Linie „Rare Beauty“ Millionen.

Kein Glück in der Liebe

Doch in einem Punkt hatte die 31-Jährige immer Pech, sie musste im Rahmen ihrer Beziehungen herbe Rückschläge verkraften. Angefangen hat für Gomez alles mit der Teenie-Liebe zu Nick Jonas (31), der mittlerweile mit Schauspielerin Priyanka Chopra (41) verheiratet ist und eine gemeinsame Tochter hat. In den folgenden Jahren machte sie vor allem mit ihrer On-off-Beziehung zu Sänger Justin Bieber (30) von sich reden. Dieser ist heute ebenfalls verheiratet und erwartet mit Hailey Bieber ein Kind.

Nach der gescheiterten Beziehung zu Bieber stürzte sich Gomez in die Arbeit und verabschiedete sich vorerst von dem Traum einer eigenen Familie. Die Jahre vergingen und die Schauspielerin hatte lange Probleme und Angst mit dem Alleinsein, wie sie dem „Time Magazine“ verriet. Doch die 31-Jährige fasste einen Entschluss, sie würde nicht länger auf ihren Traummann warten. „Ich war fünf Jahre lang allein, und ich habe mich daran gewöhnt. Dann fasste ich den Plan, mit 35 Jahren zu adoptieren, wenn ich niemanden kennengelernt hätte.“

Doch das Schicksal meinte es gut mit dem ehemaligen Disney-Star. Seit 2023 ist Gomez wieder glücklich vergeben, ihr Auserwählter ist Musikproduzent Benny Blanco (36). Die beiden verband bereits im Vorhinein eine jahrelange Freundschaft, aus der sich mehr entwickelte. Blanco hat bereits mehrmals mit der 31-Jährige musikalisch zusammengearbeitet und gilt als Ausnahmekünstler. Er steckt hinter Hits wie „Castle on the Hill“ (Ed Sheeran), „Bad Guy“ (Billie Eilish), Kill Em with Kindness (Selena Gomez), „Teenage Dream“ (Katy Perry) oder „Diamonds“ (Rihanna).

Die beiden seien sehr verliebt, der 36-Jährige gibt auf Social Media regelmäßig Einblick in ihre Beziehung. Neben der Musik ist das Kochen die große Leidenschaft von Blanco. Das kommt Gomez zugute, er bekocht seine Freundin regelmäßig und bringt ihr sogar Essen ans Set. Dass er es sehr ernst mit der Schauspielerin meint, lässt er in einem Interview mit Howard Stern anklingen, er wünsche sich jedenfalls eine Hochzeit und Kinder mit der 31-Jährigen.