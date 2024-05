Weltberühmt wurde die 34-jährige US-amerikanische Schauspielerin Kristen Stewart mit der „Twilight“-Saga – in den wohl bekanntesten modernen Vampirfilmen spielt sie die Schülerin Bella Swan, die sich in den über 100 Jahre alten Vampir Edward Cullen, gespielt von Robert Pattinson, verliebt. Offenbar fühlt sie sich in der Nähe der Blutsauger wohl, denn 16 Jahre nach ihrem großen Durchbruch wird Stewart wieder in einem Vampirfilm mitspielen, nämlich bei dem Vampirthriller „Flesh of the Gods“. Regie führt Panos Cosmatos, der am besten für den „halluzinatorischen“ Fantasy-Horrorfilm „Mandy“ aus dem Jahr 2018 bekannt ist.

Laut „The Hollywood Reporter“ erzählt der Thriller die Geschichte eines Ehepaares (Kristen Stewart und Oscar Isaac), die ihr luxuriöses Apartment im Los Angeles der 1980er-Jahre Tag für Tag verlassen, um sich ins Nachtleben der Stadt zu stürzen. Als sie eines Tages auf eine mysteriöse Frau treffen, werden sie in eine „glamouröse, surrealistische Welt voller Hedonismus, Nervenkitzel und Gewalt“ gezogen. „Wie Los Angeles selbst bewegt sich auch „Flesh of the Gods“ im Grenzbereich zwischen Fantasie und Albtraum“, so Regisseur Cosmatos. „“Flesh“ ist treibend und hypnotisch zugleich und nimmt einen mit auf eine rasante Fahrt tief in das glitzernde Herz der Hölle.“