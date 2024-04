Das runde Jubiläum wurde ausgiebig zelebriert: Victoria Beckham feierte am 17. Juli ihren 50. Geburtstag - zu ihrer Geburtstagsparty an diesem Wochenende in London haben sich viele Prominente in London eingefunden, um die Designerin hochleben zu lassen. Laut „The Sun“ haben die Beckhams rund 250.000 Pfund (knapp 300.000 Euro) für das Fest ausgegeben, der Champagner schlug alleine mit 3.000 Pfund per Flasche zu Buche.

Eingeladen zur glamourösen Party waren etwa Hollywood-Star Tom Cruise, Schauspielerin Salma Hayek, Sänger Marc Anthony oder auch Model Rosie Huntington-Whiteley.. Natürlich feierten auch Gatte David Beckham und ihre vier Kinder Cruz, Romeo, Harper und Brooklyn den Geburtstag ihrer Mutter. Und mit all ihren ehemaligen Spice-Girls-Kolleginnen sang Beckham auf der Feier sogar den gemeinsamen Hit „Stop“.

Welche Stars waren bei der Party dabei? Klicken Sie sich durch die Bildergalerie: