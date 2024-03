Herzogin Meghan (42) hatte sich bereits vor ihrer Heirat ein Standbein als Unternehmerin aufgebaut. Die Ehefrau von Prinz Harry (39) war nicht nur Schauspielerin, sondern hatte auch den eigenen Lifestyle-Blog „The Tig“. Diesen gab sie aber mit dem Bekanntwerden der Beziehung zu dem britischen Royal auf.

Comeback auf Instagram

Seit dem Megxit lebt das Ehepaar mit den zwei gemeinsamen Kindern in Kalifornien. Im Jahr 2020 gründeten sie die „Archewell Foundation“, eine Non-Profit-Organisation, die Bedürftige unterstützt. Zudem haben Harry und Meghan die eigene Produktionsfirma „Archewell Productions“ ins Leben gerufen, die vor allem Formate für den Streaminggiganten „Netflix“ produziert.

Nun kehrt die Herzogin wohl zu ihren Wurzeln zurück, erst kürzlich kündigte die 42-Jährige ihr neues Projekt „American Riviera Orchard“ an. Viel ist noch nicht über die neue Marke der Zweifach-Mama bekannt. Auf dem offiziellen Instagram Account ist eine Vielzahl von Posting zu sehen, die sich zum Logo zusammenfügen. Klassisch elegant in Weiß und Gold gleicht das Markenlogo fast einem royalen Familienwappen. Auf der dazugehörigen Website kann man sich vorab für eine Warteliste anmelden, um weitere Informationen per Mail zugeschickt zu bekommen. Mittlerweile hat der Account mehr als eine halbe Million Follower.

Das Logo der neuen royalen Marke © Instagram/americanrivieraorchard

Einblick in Produktpalette

Wie die „BBC“ berichtet, gab es ein erstes Video, dass von der Herzogin gepostet wurde, aber mittlerweile nicht mehr zu finden ist. Es soll die 42-Jährige in ihrer eigenen Küche zeigen. Wirft man einen Blick auf die Seite des Amerikanischen Amts für Patent und Gewerbeanmeldungen wurde die Marke bereits Anfang Februar eingetragen. Angeboten werden sollen künftig Lifestyle-Produkte wie Marmeladen, pikante Aufstriche, Geschirr, Besteck, Kochbücher oder Getränke.

Auch der Name hätte eine ganz besondere Bedeutung für Herzogin Meghan, sie wohnt ihrer Familie in der Nähe von Santa Barbara. Diese Gegend ist auch als die Amerikanische Riviera bekannt, somit kann davon ausgegangen werden, dass sie auf lokale Produkte und Anbieter setzen will. Ob sie auch auf Zutaten aus dem eigenen Garten verkaufen wird, ist nicht bekannt, den „Orchard“ bedeutet so viel wie Obsthain. Genug Platz hätte sie jedenfalls.

Das Paar kaufte das Anwesen für rund 14,7 Millionen britische Pfund (16,2 Millionen Euro), wie die „Daily Mail“ berichtete. Allein die Wohnfläche soll rund 1.300 Quadratmeter betragen, hinzu kommen drei Hektar Grund. Doch bereits vor dem offiziellen Start von „American Riviera Orchard“ gibt es Probleme, denn die Zweifach-Mama würde gegen royale Richtlinien verstoßen, wenn sie Produkte mit der Benutzung ihres Titels verkaufen und damit langfristig Profit machen möchte.