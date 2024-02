Amy Schumer (42) ist bekannt für ihre witzige und direkte Art, die US-Komikerin und Schauspielerin hat in der Vergangenheit selten ein Blatt vor den Mund genommen. Sie hat sich in den letzten Jahren zudem ein Standbein als Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin aufgebaut.

Hasskommentare im Netz

Aktuell ist sie auf Promo-Tour für die zweite Staffel ihrer Serie „Life & Beth“, sie teilte einige Eindrücke von ihren Besuchen in der „Tonight Show“ sowie „Good Morning America“. Doch anstatt Glückwünsche bekam die 42-Jährige dutzende negative Kommentare. Es ist nicht das erste Mal, dass ihr Aussehen sowie ihr Gewicht in den sozialen Netzwerken kommentiert und bewertet werden.

Viele schreiben, ihr Gesicht sieht „geschwollen“ und „dick“ aus. Nun bezieht Schumer Stellung und spricht über ihren aktuellen Gesundheitszustand. „Danke für eure Rückmeldungen zu meinem Gesicht! Ich habe fast 20 Jahre lang das Feedback und die Diskussionen über mein Aussehen genossen, wie es alle Frauen tun. Und ihr habt recht, es ist im Moment etwas geschwollen. Ich habe Endometriose, eine Autoimmunerkrankung, über die jede Frau lesen sollte. Es gibt einige medizinische und hormonelle Dinge, die gerade in meinem Leben passieren, aber es geht mir gut.“

Kinderwunsch trotz Endometriose

Die Komikerin, die 2019 einen Jungen zur Welt brachte, musste sich Ende 2021 einer größeren Operation unterziehen. Die Endometriose hatte in ihrem Bauchraum gewuchert. Sie sprach damals offen und ehrlich darüber, dass sie sich den Uterus sowie den Blinddarm entfernen lassen musste. „Der Arzt hat 30 Stellen mit Endometriose gefunden, die er entfernt hat. Er hat meinen Blinddarm entfernt, weil die Endometriose ihn angegriffen hatte. Es gab viel, viel Blut in meiner Gebärmutter“, sagt sie damals.

Zuspruch ihrer Community

Besonders aufgrund ihrer Vorgeschichte wollte Schumer mit ihrem aktuellen Posting Frauen Mut zusprechen: „Ich glaube auch, dass eine Frau keine Ausrede für ihr Aussehen braucht und keine Erklärung schuldig ist. Aber ich wollte die Gelegenheit nutzen, um für Selbstliebe und Akzeptanz der eigenen Haut zu werben“. Für ihre ehrlichen Worte erhält sie sehr viel Zuspruch innerhalb ihrer Community, viele Endometriose-Erkrankte loben sie für den offenen Umgang mit der Erkrankung.

Die 42-Jährige sei sehr stolz auf alles, was sie in den vergangenen Jahren erreicht hätte. So sollten sich die Kommentierenden lieber auf ihre Leistung, anstatt auf ihr Gesicht konzentrieren: „Aber ich fühle mich stark und schön und bin so stolz auf diese TV-Show, die ich kreiert, geschrieben, gespielt und inszeniert habe. Vielleicht können wir uns für einen Moment darauf konzentrieren.“