Die Pariser Fashion Week hat in den vergangenen Tagen zahlreiche Hollywoodstars in die französische Metropole gelockt. Die großen Designer ließen namhafte Schauspieler, Models und Influencer einfliegen, um ihnen die neuesten Kollektionen zu zeigen. Gesichtet wurden Größen wie Jennifer Lopez, die sich erstmals mit kurzem Bob zeigte, Schauspielerin Zendaya oder Sängerin Rihanna.

Neben Models und Schauspielern tummelten sich auch die Royals abseits der Laufstege und ließen sich von den Fotografen vor Ort ablichten. Zweifach-Mama Prinzessin Eugenie (33) zeigte sich erstmals in der Frontrow von Dior. Die Tochter von Herzogin Sarah „Fergie“ Ferguson war sichtlich gut gelaunt und lachte mit ihren Sitznachbarn.

Die Zweifach-Mama zeigte sich ganz in einem schwarzen Outfit von Fendi © IMAGO / Domine Jerome/abaca

Auch die monegassischen Royals sind Stammgäste auf der Fashion Week. Alexandra von Hannover (24), Charlotte Casiraghi (37) und Beatrice Borromeo (38), Ehefrau von Pierre Casiraghi, zeigten sich in schillernden Outfits. Borromeo ist seit 2021 Markenbotschafterin von Dior und erschien in einem Stück aus der vergangenen Herbst/Winter-Kollektion. Charlotte Casiraghi ist seit rund drei Jahren Botschafterin für das Luxus-Label Chanel. Alexandra von Hannover zeigte sich in gleich zwei Outfits, einem Vintage-Kleid von Chanel sowie einem Giambattista Valli Haute Couture-Stück. Fürstin Charlène blieb in diesem Jahr zu Hause, sie feierte am 25. Jänner ihren 46. Geburtstag im Kreise ihrer Familie.

Die italienischen Prinzessinnen Maria Chiara (19) und Maria Carolina von Bourbon (20) reisten für die Armani-Show extra aus Sizilien an.

Mit dabei war auch Victoria Federica de Marichalar y Borbón (23), das Model ist die Tochter von Elena von Spanien. Sie nahm in der Front Row von Dior Platz.