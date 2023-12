Weihnachtszeit ist Familienzeit! Auch die Stars und Sternchen verbringen die Tage nach dem Heiligen Abend mit engen Freunden und ihren Familien. Anders als bei uns, werden dort erst am Weihnachtsmorgen, also dem 25. Dezember, die Geschenke unter den bunt geschmückten Bäumen ausgepackt.

Zweifach-Mama Paris Hilton (42) und Ehemann Carter Reum genießen die Zeit mit ihren zwei Kindern Phoenix und London. Die Hotel-Erbin gibt ihrer Community detaillierte Einblick in ihre Weihnachtstraditionen. Partner-Outfits dürfen natürlich nicht fehlen.

Popstar Ariana Grande (30) postete ein inniges Familienfoto vor dem leuchtenden Weihnachtsbaum in ihrer Story. Sie zeigt sich mit Mama Joan und ihrem Bruder Frankie.

Im Hause Heming-Willis wurde auch anständig gefeiert. Hollywoodstar Bruce Willis (68) hat das Weihnachtsfest natürlich mit seiner Großfamilie verbracht, die ihn seit Bekanntwerden seiner Erkrankung, eine große Stütze ist. Emma Heming Willis gibt auf Instagram private Einblicke in ihre Weihnachtstraditionen. Sie zeigt die Kinder beim Geschenke auspacken, die gefüllten Weihnachtsstrümpfe sowie den schön geschmückten Baum.

Model Heidi Klum (50) lässt es sich derzeit mit Ehemann Tom auf St. Barth gut gehen. Die beiden posteten mehrere Bilder aus dem Paradies. Trotz der tropischen Temperaturen durfte die Weihnachtsmütze nicht fehlen.

Auch Will Smith (55) und Jada Pinkett Smith (52) nutzten die Feiertage für ein Familienfoto, inklusive bunter Weihnachtspullis.

Sängerin Mariah Carey (54) verbringt die Weihnachtszeit mit ihren Kindern. Ein persönliches Ständchen ihres Hits „All I Want for Christmas Is You“ darf am Weihnachtsabend natürlich nicht fehlen.

Schauspieler Matthias Schweighöfer (42) postet weihnachtliche Grüße aus dem Paradies. Mit Freundin Ruby O. Fee lässt er es sich am Strand gutgehen.

Familie Beckham zeigt sich anlässlich der Feiertage als Einheit. Sie posieren mit Weihnachtsmützen vor dem Christbaum in Miami.

Fußballer Thomas Müller (34) und seine Lisa teilen ein seltenes Pärchen-Foto mit ihrer Community. Sie haben sich im schwarzen Partnerlook vor ihrem Baum platziert und grinsen glücklich in die Kamera.

Mick Schuhmacher (24) und seine neue Freundin Laila Hasanovic zeigen sich verliebt vor dem Weihnachtsbaum.

Die Weihnachtszeit wird auch bei Superstar Jennifer Lopez groß gefeiert. Sie zeigt sich im Seiden-Pyjama vor dem Baum und gibt erste Einblick in ihren neuen Song.