Die Comedians Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40) schicken Deutschland auf Schatzsuche. In den 15 Minuten Sendezeit, die sie vom Sender für den Sieg in „Joko & Klaas gegen ProSieben“ am Dienstag zur Verfügung gestellt bekommen haben, kündigten die beiden ein Millionenrätsel an.

Geld an „extrem geheimen Ort versteckt“

„Wir werden einen Schatz verstecken, und jeder hat die Möglichkeit, ihn zu finden“, erklären sie das Konzept der Millionenjagd von „Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche“. Das Duo versteckt einen Koffer mit einer Million Euro „an einem extrem geheimen Ort irgendwo in Deutschland“.

Wer ihn finden will, muss Kombinationsgabe und Rätselfähigkeiten besitzen. In den kommenden sechs Tagen präsentieren die Moderatoren jeweils einen Teil des Rätsels. Wer alle richtig löst, kann am kommenden Dienstag den Koffer mit der Million erbeuten. Wer den Koffer findet, darf ihn jedenfalls behalten und sich über eine Million Euro freuen.

Erstes Rätsel sorgt für Kopfzerbrechen

Winterscheidt und Heufer-Umlauf haben in der Folge am Mittwoch auch einen ersten Einblick gegeben, wie die Rätsel aussehen werden. In einem Einspielfilm sitzen sie am Frühstückstisch, und geben humoristisch erste Hinweise. Auf ein „So, so, so“ von Winterscheidt antwortet Heufer-Umlauf erst mit „Ne“, dann mit „Wie?“. Was das bedeuten soll, müssen die Zuseherinnen und Zuseher erraten.

Neben den Geo-Koordinaten des Geldkoffers ist auch die Kombination des Zahlenschlosses, die diesen versperrt ein Geheimnis. Nur wer alle Rätsel löst, kann sich den Preis sichern.