2 Minuten 2 Millionen

Die Start-Up-Szene stöhnt unter den aktuellen Entwicklungen am Finanzmarkt, davon ist in der Show von Puls 4 nichts zu bemerken. Heute wird den Investoren und Investorinnen wieder Spannendes vorgestellt, darunter eine Unternehmensidee aus Kärnten: Heidrun und Hannes Maurer wollen gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Tochter Emi das Thema Verhütung revolutionieren. Auch interessant: Das Linzer Unternehmen Bergardi will mit „dynamischen Stühlen“ zu gesunden Rücken beitragen.

20.15 Uhr, Puls 4

Joko & Klaas gegen ProSieben

Der Wettstreit gegen den Arbeitgeber geht für Joko Winterscheidt und Klaas-Heufer-Umlauf weiter. Letzte Woche verloren sie.

20.15 Uhr, ProSieben

Austrian World Summit 2023

Live-Übertragung der Eröffnung des Wiener Klimagipfels.

Unter anderem mit einer Rede von Initiator Arnold Schwarzenegger.

13 Uhr, ORF III

The Dark Knight

Kinder, wie die Zeit vergeht. Vor 15 Jahren begeisterte Christopher Nolans Batman-Verfilmung mit einem grandiosen Heath Ledger als Joker und Christian Bale als düsterem Superheld. Der stärkste Film der Trilogie spielte eine Milliarde Dollar an den Kinokassen ein.

20.15 Uhr, ATV

Kate, Camilla und der schöne Schein

Man könnte meinen, nach der Krönung von König Charles, wäre ein Sättigungsgrad an Royals-Berichterstattung erreicht. Mitnichten. Und weil das auch das ZDF weiß, gibt es heute Nachschub, diesmal über die skandalfreien Frauen im britischen

Königshaus.

20.15 Uhr, ZDF