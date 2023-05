Die Ära Erdogan. 20.15 Uhr, Arte.

Kaum ein Staatsoberhaupt hat sein Land so umfassend verändert wie Recep Tayyip Erdoan die Türkei. Seit 20 Jahren ist er an der Macht. Er hat den Lebensstandard der Bevölkerung erst stark verbessert, während seine Amtsführung immer autokratischer geworden ist. Heute gilt er vielen als Diktator, der die türkische Demokratie längst ausgehöhlt habe. Arte beschäftigt sich in den beiden Teilen „Aufstieg“ und „Eiserne Hand“ zwei Stunden lang mit Erdoan, der sich kommenden Sonntag erneut der Wahl stellt. www.arte.tv

Der Schut. 22.10 Uhr, ServusTV

Karl May canceln? Von wegen: Auch in den letzten Monaten liefen die May-Verfilmungen aus den 1960ern in „Heavy Rotation“. Diesmal: „Der Schut“ mit dem Duo Kara Ben Nemsi und Hadschi Half Omar. Sie reiten durch den wilden Balkan, der unter türkischer Herrschaft steht. Alles ohne Apachen.

Hotel Rock 'n' Roll. 23.30 Uhr, ORF 1

Der dritte Film über heimische Lebenskünstler aus der Feder von Michael Ostrowski/Michael Glawogger. Nach Sex und Drugs, dreht sich dieses Werk um Rock ’n’ Roll. Ostrowski und Gerald Votava schlüpfen in die Hotelhosen und erleben viel Absurdes.

Joko & Klaas gegen Pro Sieben. 20.15 Uhr, Pro Sieben

Die beiden besten TV-Unterhalter Deutschlands spielen wieder um einen Sendeplatz. Bizarre Blödeleien inklusive.

Spider-Man. 20.15 Uhr, Nitro.

Vor 21 Jahren demonstrierte Sam Raimi wie großartig ein Spider-Man-Film sein kann, wenn sich ein wirklich guter Regisseur der Sache annimmt. Raimis Spektakel mit Tobey Maguire lebt nicht von der Action, sondern von der Art, wie Raimi diese Geschichte erzählt.

Hannah Gadsby - Somehting Special. Neu auf Netflix.

Die Australierin Hannah Gadsby hat die Stand-up-Comedy auf ein neues Level gebracht. Heute feiert ihr neues Programm Netflix-Premiere.