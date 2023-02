Mit einem Alter von neun Jahren und 210 Tagen hat es eine kleine Maus ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft. Das Nagetier, das im Zoo von San Diego lebt, sei als älteste in menschlicher Obhut lebende Maus ausgewiesen worden, teilte die Organisation Guinness World Records mit.

Die Maus mit dem Namen Pat, benannt nach "Star Trek"-Schauspieler Patrick Stewart, war am 14. Juli 2013 im Zoo geboren worden, wie die San Diego Zoo Wildlife Alliance mitteilte. In dem Jahr hatte der Zoo ein Zuchtprogramm für die bedrohte Pazifische Taschenmaus (Perognathus longimembris pacificus) eingerichtet. Die Zahl der kleinen Nager entlang der südkalifornischen Küste war im vorigen Jahrhundert stark geschrumpft. Zeitweise galt die Unterart der Kleinen Taschenmaus als ausgestorben, bis in den 1990er-Jahren eine Population wiederentdeckt wurde.

Durchschnittliche Lebenserwartung bei zwei Jahren

Die nur wenige Gramm leichten Tiere sind die kleinsten Mäuse Nordamerikas. Ihr Name "Taschenmaus" leitet sich von den Backentaschen ab, in denen sie Nahrung und Nestmaterial befördern.

Guinness World Records zufolge ist Pat fast zwei Jahre älter als der vorherige Rekordhalter: Maus Fritzy sei 1985 im Alter von sieben Jahren und 225 Tagen gestorben, hieß es. In der Natur liege die durchschnittliche Lebenserwartung einer Pazifischen Taschenmaus bei ein bis zwei Jahren, in menschlicher Obhut üblicherweise bei bis zu sechs Jahren.