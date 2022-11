Seit 75 Jahren stellt die Familie Gössl in Salzburg Tracht her, inzwischen befindet sich das Unternehmen mit Maximilian Gössl in der Hand der dritten Generation. Gefeiert wird das Jubiläum mit einem besonderen Couture-Dirndl aus Leinen und Seide. Das Rokoko-inspirierte Kleid ist das erste seiner Art, das das Familienunternehmen herausbringt.

1,5 Millionen Kreuzstichen verzieren das weiße Kleid, das aus drei Kreisröcken und achtzehn Metern Metallband bestehen, die den Unterrock in Form halten. Klare Linien des klassischen Dirndls werden mit romantischen Formen kombiniert und formen eine feminine Silhouette. Auch ein Kopftuch wurde in das Design der Bluse aus Seide integriert, detaillierte Rosenstickereien als Zeichen der Liebe finden sich überall auf dem Kleid wieder. Auch die Schuhe sind an das Kleid angepasst und ebenfalls aus Leinen gefertigt. Designt wurde das Kleid von Emanuel Burger, der vor Kurzem von Bucherer ein Stipendium für seine Designs für die Luxusuhrenmarke erhielt.

Geschäftsführer Gössl freut sich über das besondere Jubiläumsstück: "Das Couture Dirndl zeigt das Know-how unserer Marke, mit der wir uns speziell an Frauen richten, die ihrer Persönlichkeit mit dem passenden Gewand Ausdruck verleihen wollen.“

Tänzerin Angelika Ratej, Maximilian Gössl, Lili Paul-Roncalli, Designer Emanuel Burger, Tänzerin Liviana Degen © Katharina Schiffl

Couture-Dirndl für jede neue Kollektion

Vorgeführt wurde das Kleid bei der offiziellen Präsentation in Wien von Artistin Lili Paul-Roncalli. Jeder zukünftigen Kollektion, zweimal im Jahr, soll ab jetzt ein Couture-Dirndl als Museumsexponat vorausgehen. In reduzierter Form sollen die Designs in weiterer Folge auch in der Kollektion zum Kauf verfügbar sein.