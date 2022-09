Nach zwei Tournee-Absagen lädt der Circus Roncalli von heute bis zum 9. Oktober wieder ins historische Zelt am Wiener Rathausplatz. "Wir haben die letzten zwei Jahre genutzt, das neue Programm zu perfektionieren und gleichzeitig wurden viele Circuswagen liebevoll restauriert. Wir freuen uns auf Wien - und sind wieder da!", so Direktor Bernhard Paul Roncalli und ergänzt: "Wir vermissen unser Publikum schon so lange - und unser Publikum vermisst uns! Wir haben nach diesen unwirklichen Zeiten so viel nachzuholen!"

Tochter Lili, die als Jurorin bei der letzten ORF-Staffel von "Starmania" im Einsatz war, probe derzeit etwas Geheimnisvolles "speziell für Wien", verriet Patrick Philadelphia, Betriebsleiter und Mitglied der Geschäftsführung.

Das Programm "All For ART For ALL" will eine Symbiose aus Kunst, Kultur und akrobatischen Acts sein. Das Ende der Fahnenstange ist für Paul ob der Erfolge allerdings noch lange nicht erreicht. "Es ist wie das Weltall - ohne Ende, ohne Grenzen", beschrieb er sein Streben nach immer neuen Ideen und Ausdrucksmöglichkeiten. "Fantasie und Kreativität ist grenzenlos. Man darf nie aufgeben, sich hinsetzen und beweihräuchern lassen. Nein, es ist immer der Anfang. Wie der Kölner Dom, der ist auch nie fertig."

www.roncalli.at

Tickets: Tel. (01) 3 555 666