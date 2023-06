Der Puccini-Radweg wurde mit dem Preis für den schönsten Radweg Italiens ausgezeichnet. Er erstreckt sich über 58 Kilometer zwischen Lucca und der Versilia am Fluss Serchio entlang und ist der erste Radweg mit Musik. Eine Beschilderung ermöglicht über einen QR-Code den Zugang zu musikalischer Begleitung beim Radfahren und zum Anhören der Sinfonien des Komponisten Giacomo Puccini, dessen hundertster Todestag 2024 gefeiert wird. Die Strecke verläuft flach dahin, ist für jedermann geeignet und verfügt über einen Fahrradverleih, Hilfestellung und Aufladestationen für E-Bikes sowie Erfrischungsstellen.

Den zweiten Preis eroberte Sizilien mit der "Sicily Divide", einer 457 Kilometer langen Radroute von Trapani bis Catania, die auf Neben- und Landstraßen, sowie auf ehemaligen Eisenbahnstrecken und Wegen am Ufer von Flüssen und Kanälen zurückgelegt wird.

Der dritte Platz ging an die Region Venetien mit der Treviso-Ostiglia, einer grünen Radroute, die durch die Wiederherstellung einer ehemaligen Eisenbahnstrecke aus den 1930er-Jahren entstanden ist. Die 70 Kilometer lange, einfache Strecke entlang eines bewaldeten Streifens verläuft durch Felder, Dörfer, Naturschutzgebiete, Wasserwege und venezianische Villen in den Provinzen Treviso, Padua und Vicenza bis zum Fluss Po.

Zum ersten Mal wurde auch ein ausländisches Reiseziel ausgezeichnet: Der "Italian Green Road Award 2023" wurde der Insel Gran Canaria in Spanien verliehen.

Neue Radwege anregen

Die feierliche Bekanntgabe der mit dem Oscar ausgezeichneten Radwege für 2023 fand in der Adria-Stadt Cesena statt, die Hauptstadt des Radtourismus 2023 ist. Die Stadt in der Romagna ist vor zwei Wochen von schweren Überschwemmungen heimgesucht worden.

Ziel des Preises ist es, die Verwaltungen dazu anzuregen, ihre Radwege zu verbessern und Investitionen in den Radtourismus zu fördern. Für die Regionen und insbesondere für kleine Dörfer ist der Radtourismus ein Tourismus mit hohem Mehrwert und nachhaltiger Wirkung. Die Preise werden an Radwege vergeben, die sich durch hervorragende Leistungen auszeichnen und die höchste Punktzahl in Bezug auf die verschiedenen zu berücksichtigenden Parameter wie Design, Bau, Werbung, Ausrüstung, Beschilderung, umweltfreundliche Dienstleistungen usw. erreichen.