Allein die Auslage ist ein Gedicht. Und dieses entwickelt sich spätestens beim Eintritt in die kleine Ladenwerkstatt unweit der Rialto-Brücke nicht nur für modische Schuhfetischistinnen zu einem unvergesslichen Schauspiel. Denn hier verwirklicht Giovanna Zanella ihre schöpferischen Träume am Werktisch: Schuhe als skulpturale Werke und lederne Botschafter bunter Lebensphilosophien.

Inspiriert von der Kunststadt Venedig selbst sowie der Welt als „Ideenbringer-Reservoir an sich“ schafft sie hier ihre exklusive, bunte Maßschuhwelt von zartem Lila bis leuchtendem Rot, dekoriert mit Nylon-Blüten, Kobra-Köpfen, Fransen, Rüschen und noch mehr magischer Exotik.

Auf den Spuren von Donna Leon

Will man den kreativen Geist an den eigenen Sohlen erspüren, so lässt sich das ab rund 850 Euro aufwärts mit einer rund viermonatigen Wartezeit verwirklichen. Man wähnt sich dann auch gleichzeitig mit der Venedig-Krimi-Autorin Donna Leon in der erlesenen Zanella-Kundengruppe.

Doch auch allein ein Besuch der Ladenwerkstatt, um all die außergewöhnlichen, zauberhaften Exemplare zu bewundern und vielleicht einen kurzen Plausch mit Giovanna zu führen, garantiert ein schräges wie buntes Venedig-Erlebnis – und das kostenlos. Oder man kehrt ein paar Monate später wieder, um seine kostbare Bestellung abzuholen.