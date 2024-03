Es gibt eine neue Attraktion für Besucher in den weltberühmten Blue Mountains: In der imposanten Waldregion westlich von Sydney hat die Regionalregierung einen 19 Kilometer langen Wanderweg eröffnet, der die bekannten Wasserfälle Wentworth Falls mit den Orten Leura und Katoomba verbindet. Kostenpunkt für die Einrichtung des „Grand Cliff Top Walk“: zehn Millionen Australische Dollar, das entspricht sechs Millionen Euro.

Um die gesamte Strecke zu bewältigen, seien zwei Tage nötig, aber es gebe auch kürzere Routen, zitierte der australische „Guardian“ am Montag die Behörden. „Der Grand Cliff Top Walk bietet Besuchern eine neue, abenteuerliche Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden“, sagte die Umweltministerin des Bundesstaates New South Wales, Penny Sharpe. Sie hoffe, dass der neue Wanderweg viele Touristen aus aller Welt anlocken und so die Wirtschaft in der von heftigen Feuern und Überschwemmungen gebeutelten Region ankurbeln werde. Besonders im verheerenden „schwarzen Sommer“ 2019/2020 hatten wochenlange Buschbrände der Pflanzen- und Tierwelt den Blue Mountains schwer zugesetzt.

Die riesige, zerklüftete Region ist geprägt von dichtem Buschland, steilen Felswänden, grünen Schluchten, Wasserfällen und Eukalyptuswäldern, denen die Blue Mountains auch ihren natürlichen Blauschimmer sowie ihren Namen verdanken. Auch finden sich dort jahrtausendealte Höhlenmalereien der Aborigines. Besonders berühmt ist die Sandsteinformation der Three Sisters.