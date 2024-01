Die Teuerung der letzten Jahre hat vielen die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben. Aber wenn es um das Thema Urlaub geht, da haben sich die Österreicherinnen und Österreicher 2023 nach Möglichkeit etwas gegönnt. „Die Österreicher waren fleißig unterwegs und haben ihre Reisepläne vom Jahresbeginn verwirklicht“, fassten Birgit Wallner und Michele Fanton, die gemeinsam seit 1. November die neue Doppelspitze in der Ruefa-Geschäftsführung bilden, das vergangene Reisejahr zusammen. „Wir konnten ein Umsatzplus von 19 Prozent gegenüber 2022 und damit ein Ergebnis erreichen, mit dem wir uns dem Niveau von 2019 wieder sehr gut annähern.“

Die Prognose für 2024: Die Preise für Pauschalreisen sollten heuer nicht mehr so stark steigen wie im Vorjahr. Bei Ruefa mit seinen über 70 Reisebüros rechnet man im Schnitt mit einer Preiserhöhung von 3 Prozent. Im vergangenen Jahr sei das verknappte Flugangebot mit ein Grund für die hohe Preissteigerung gewesen, sagte Fanton bei einem Pressegespräch. Dieses steige nun wieder. „Die Österreicher sparen beim Urlaub eher nicht. Die Kunden kommen, buchen und nehmen die Preise zur Kenntnis.“

Mit den Vorausbuchungen für 2024 ist man sehr zufrieden. „Wir haben heuer das Buchungsverhalten, das wir von vor der Pandemie kennen“, sagte Fanton. 2024 dürfte Spanien bei Ruefa der große Gewinner werden. Sowohl umsatzmäßig als auch von der Anzahl der Gäste her liege das Land derzeit als Reiseziel vorne. Nach Umsätzen gesehen folgen Griechenland, die Malediven und Thailand, nach Passagierzahlen Griechenland, Ägypten und Deutschland.

Neue Angebote

2024 baut Ruefa sein Sommerangebot mit weiteren Angeboten in Messenien auf dem griechischen Peloponnes, Albanien und Sardinien aus. „Die polnische Ostsee mit weiten Stränden, frischen Brisen und viel wilder Natur bietet eine gute Alternative für alle, denen es am Mittelmeer im Sommer zu heiß ist“, sagte Birgit Wallner. Auch gibt es ein deutliches Angebotsplus für die Vor- und Nachsaison sowie für die Semester-, Oster- und Herbstferien. „Dieser Trend wird uns in den kommenden Jahren noch viel beschäftigen – die Veranstalter reagieren hier gut, die Kapazitäten werden deutlich hochgefahren“, ergänzte Michele Fanton. Für etwas mehr „Special Interest“ haben die Kultur- und Studienreisen zwei neue Kataloge (Europa und Ferne) aufgelegt. Und ein für Fußballfreunde spannendes Großereignis wirft seine Schatten voraus: die Fußball-EM in Deutschland. „Ruefa ist offizieller Travel-Partner des ÖFB, unsere Fanreisen zu den Spielen in Düsseldorf und Berlin erfreuen sich reger Nachfrage“, sagte Fanton.