Das Feuer lodert im Kamin, der Blick wandert über den Pool hinweg auf das mächtige über 2000 Meter hohe Bergmassiv mit seinen spektakulär steil abfallenden Felswänden, die sagenumwobene Kanisfluh. Wohlig warm in Körper und Geist fühlt sich das Szenario in der Wellnessoase des Hotels „Am Holand“ an. Nicht nur hier, wo sich einst der Heustadl des seit 1904 im Familienbesitz befindlichen Anwesens befand, zeigt sich heute der Innovationsgeist der jungen Hoteliersfamilie, bestehend aus Sebastian und Karin Simma und Sohn Emil. Und er vereint sich wunderbar mit den originalen, jahrzehntealten Gaststuben wie mit den Schindeln an der Fassade zu einer im Bregenzerwald groß geschriebenen Konstante: Traditionsbewusstsein.

Fast wie ein Synonym für dieses Bewusstsein erscheinen die omnipräsenten Schindeln an Fassaden und auf Dächern der Bregenzerwälderhäuser, die die 23 urtümlichen Orte der Region wie einen pittoresken Mikrokosmos wirken lassen. Bau- und Handwerkskunst liegen den Bregenzerwäldern im Blut. Davon zeugt die faszinierende Geschichte der „Auer Zunft“ bzw. deren Barockbaumeisterschule, die 1657 vom aus Au stammenden Meister Michael Beer gegründet wurde.

Zwischen Tradition und Weltoffenheit

In der Heimat konnten mit dem Erwerb der Land- und Viehwirtschaft nicht alle ihr Auslangen finden. Man war bereit, weltoffen in der Ferne sein Geld mit Handwerk zu verdienen. Mit großem Erfolg. „Im 17. und 18. Jahrhundert wurden 1840 Lehrlinge ausgebildet, 200 Meister gingen aus der Schule hervor“, lässt Peter Natter vom Barockbaumeister Museum Au wissen. Diese haben in dieser Zeit mit rund 800 Bauten in der Ostschweiz, in Süddeutschland bis ins Elsass die Baugeschichte mit den bedeutendsten Barockklöstern und -kirchen, wie Maria Einsiedeln oder die Stiftsbibliothek St. Gallen, Teil des Unesco-Weltkulturerbes, revolutioniert.

Als architektonischer Ausreißer – zwar zur Gänze von heimischen Handwerkern gefertigt und auch mit Schindeln bestückt – überrascht die in den Wäldern von Schoppernau verwunschen gelegene Villa Maund. Der englische Bankier, Alpinist und Lebemann John Oakley Maund, der sich in das Jagdrevier der Gegend verliebte, ließ sie in den frühen 1890er-Jahren als seine Jagdresidenz im britisch-schottischen Cottagestil erbauen. Führt Roland Moos, der das imposante Haus seit fünfzig Jahren kennt und unzählige Geschichten rund um Jagden wie rauschende Festivitäten spannend zu erzählen weiß, durch die Räume, zieht einen die Atmosphäre zwischen Jagdtrophäen und Kachelöfen aus Augartenporzellan magisch in den Bann. Willkommen war hier dieses Exotikum in aller Weltoffenheit schon immer. Brachte es doch unter anderem namhafte Persönlichkeiten wie den passionierten Jäger Kronprinz Wilhelm von Preußen – übrigens als ersten hier motorisierten Gast – im Jahre 1908 in die Gegend.

Schwarzenberg und der Schilling

Über Schwarzenberg, dem ob seiner zahlreichen historischen Häuser wohl schönsten Gemeinde des Bregenzerwaldes, schwebt ein ganz besonderer Geist von Welt. Und zwar jener der schon zu Lebzeiten hochrenommierten Barockkünstlerin und Kosmopolitin Angelika Kauffmann. Ihre väterlichen Wurzeln liegen hier im Ort. In der Pfarrkirche sind Bilder und Fresken, die sie in ihrer Jugend fertigte, zu bewundern, im ihr gewidmeten Museum kann man noch tiefer in ihr eindrucksvolles Leben und Schaffen blicken. Übrigens: Ihr Porträt verschafft der „Schilling-Generation“ garantiert ein Déjà-vu-Erlebnis, schmückte ihr Abbild doch einst die Vorderseite der 100er-Note. Und die Rückseite? Ein Bregenzerwälderhaus aus Schwarzenberg, das heute noch hier steht. Und heute noch ist man stolz drauf.