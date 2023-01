Fragwürdige Anbieter nutzen die Notsituation von Betroffenen unverfroren aus und berechnen für das meist auch noch unprofessionelle Öffnen einer Haustür Horror-Beträge. So tappen Sie nicht in die Falle.

Immer wieder gehen beim Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Beschwerden zu Schlüsseldiensten ein. Die Arbeiterkammer Oberösterreich warnt daher eindringlich davor, im Notfall einfach im Internet zu googeln und ein unbekanntes Unternehmen mit der Öffnung der Wohnung zu beauftragen. "Statt eines lokalen Handwerkers mit der entsprechenden Qualifikation kommt ein fragwürdiger Helfer, meist nach langer Wartezeit und zu exorbitanten Kosten, wie uns Betroffene laufend berichten. Nicht selten werden Schlösser unnötigerweise gewechselt oder beschädigt – und die Konsumentinnen und Konsumenten werden meist zur Barzahlung gedrängt", schildern die AK-Experten das Problem. Lesen Sie hier, wie ein Anwalt mit versteckter Kamera Schlüsseldienst-Betrügern auf die Schliche kam.

Um Betrug rechtzeitig zu erkennen, sollte man wissen, wie viel das Öffnen einer Tür bei einem seriösen heimischen Unternehmen kostet. Prinzipiell hängt das laut AK von mehreren Faktoren ab: Ist die Tür bloß zugefallen oder auch versperrt? Erfolgt die Öffnung in den Betriebszeiten oder außerhalb, in der Nacht oder an Feiertagen? Muss das Schloss ausgetauscht werden? Was kostet die Anfahrt des Technikers? Laut aktuellem Preisvergleich der AK-Konsumentenschützer kostet die Türöffnung demnach zwischen 65 und 300 Euro. Mehraufwand und Materialkosten etwa für den Austausch eines Schlosses erhöhen den Preis entsprechend.

Beauftragen Sie ein Unternehmen in Ihrer Nähe!

Der wichtigste Rat der AK-Experten: "Speichern Sie sich die Telefon-Nummer eines Unternehmens in Ihrer Nähe in Ihr Handy ein oder/und hängen Sie diese auf das Schwarze Brett in Ihrem Wohnhaus. So vermeiden Sie es, an einen dubiosen Notdienst zu geraten. Mit einer Firma aus der Umgebung halten Sie den Anfahrtsweg und die Kosten dafür gering." Ein guter Tipp ist auch die App meinaufsperrdienst.at. Hier finden Sie Schlüsseldienste in Ihrer Umgebung, die mit einem Gütesiegel zertifiziert sind. Am einfachsten ist es freilich, einen Ersatzschlüssel in der Nachbarschaft zu hinterlegen. So kommen Sie schnell und ohne Kosten wieder in Ihre Wohnung.

Und wenn die fragwürdige Firma schon da ist?

Wer es bereits mit einer dubiosen Firma zu tun hat, sollte sich nicht zur Barzahlung drängen lassen. "Verlangen Sie eine Rechnung und einen Zahlschein. Wenn Sie sich stark unter Druck gesetzt fühlen, holen Sie die Polizei", raten die Konsumentenschützer.