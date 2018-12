Kleine Zeitung +

Betrug durch Schlüsseldienst Ausgesperrt und abgezockt

Die Betrugsmasche unseriöser Schlüsseldienste ist in Graz noch immer hoch im Kurs. Der Anwalt Christian Horwath ging der Sache mit versteckter Kamera auf den Grund. Was er dabei erlebte und wie man sich am besten schützen kann.