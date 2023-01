Der deutsche Ökopionier und Erfinder des „Cradle to Cradle“ -Designkonzepts Michael Braungart über echte Kreislaufwirtschaft, unnötige "Reparierbarkeit" und eine Nachhaltigkeit, die nichts mit Verzicht zu tun hat.

„Recyclingfähig“ oder „aus recycelten Materialien hergestellt“ wird in der Klimakrise zunehmend zum Kauf- und Verkaufsargument. Sie als Chemiker und Öko-Pionier stehen dem sehr kritisch gegenüber. Warum?

Michael Braungart: Es ist so, dass ein Recycling gar nicht stattfindet, weil die Dinge ja gar nicht für Recycling entwickelt werden, das ist alles eine große Lüge. Ich darf Ihnen ein einfaches Beispiel geben: Es ist noch nie ein Auto zu einem Auto recycelt worden. Es wird immer nur primitiver Betonstahl daraus gemacht. Damit sind alle Grundmetalle weg: Chrom, Nickel, Kobalt, Mangan, Antimon, Wismut, Molybdän – alle wichtigen Stahllegierungsanteile sind dann im Betonstahl, allerdings in einem minderwertigen. Es ist auch noch nie eine Fensterscheibe zur Fensterscheibe gemacht worden. Es entstehen nur primitive Baustoffe daraus, Zuschlagstoffe. Im Augenblick findet keine Kreislaufwirtschaft statt. Oder nehmen wir ein Mobiltelefon: Telekom & Co sagen immer, man soll das Handy zurückbringen, damit es recycelt wird. Stimmt gar nicht: Von 41 seltenen Elementen, die wir darin finden, werden gerade 9 zurückgewonnen. Auch Kunststoffe werden nicht recycelt, das ist eine große Lüge. Was stattfindet, ist Downcycling: Durch den Prozess werden die Kunststoffe immer minderwertiger – das kann man zwar ein paar Mal machen, aber nicht endlos. Und wenn man aus PET-Flaschen etwa Textilien herstellt, hat man große Probleme, weil in den Waschmaschinen Unmengen von Mikroplastik entsteht, das sich nicht abbaut. Ein Drittel des Mikroplastiks in der Donau ist Abrieb von Textilien, über 50 Prozent Abrieb von Autoreifen.