Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wurde unter die 50 besten Weingüter der Welt gewählt: das Weingut Tement in der Südsteiermark © Wolf

Rund 500 Weinkenner- und Händler, Reisejournalisten und einfache Liebhaber — sie alle haben mitgestimmt und die 50 besten Weinberge der Welt gekürt. Einen festgelegten Anforderungskatalog gab es bei dem Votum nicht. Vielmehr stand die Gesamterfahrung im Mittelpunkt. Neben dem Wein legte man unter anderem viel Wert auf das Ambiente, den Preis sowie die Erreichbarkeit.



Im Rahmen einer Gala wurden die Sieger ausgezeichnet. Am häufigsten auf der Liste vertreten ist übrigens Chile mit insgesamt acht Nennungen. Und: Von 50 ausgezeichneten Wineries sind 23 aus Europa, 15 aus Südamerika, 5 Australier, 3 Nordamerikaner, 3 Afrikaner und 1 Asiate.

Drei Nennungen für Österreich

Platz 15: Tement (Südsteiermark)

Seit mehr als 30 Jahren führt Ausnahmewinzer Manfred Tement das Weingut in Berghausen, heute mit seinen Söhnen Armin und Stefan.

Dem Thema reife Weine widmet man sich seit Jahren. Zum Weingut gehört auch die Winzarei mit 20 Chalets. Manfred Tement mit seinen Söhnen Armin und Stefan Foto © Wolf

Platz 19: Domäne Wachau

(ex aequo mit Opus One) Groß ist die Bandbreite der Weine, die von der Domäne Wachau angeboten werden. Die Macher hinter dem Wein-Tourismus-Hotspot: Weingutsleiter Roman Horvath und Kellermeister Heinz Frischengruber.

Platz 30: Schloss Gobelsburg (Kamptal)

(ex aequo mit Vina Casas del Bosque) Über eine Nennung darf sich auch Michael Moosbrugger freuen. Er leitet das Weingut und Schloss in Gobelsburg.

Das ist die Hitlist

1. Zuccardi Valle de Uco, Argentinien

2. Bodega Garzón, Uruguay

3. R. López de Heredia Viña Tondonia, S.A., Spanien

4. Quinta do Crasto, Portugal

5. Bodega Catena Zapata, Argentinien

6. ex aequo – Montes, Chile

6. ex aequo – Clos Apalta Winery, Chile

8. Rippon, Neuseeland

9. Marqués de Riscal, Spanien

10. Weingut Dr. Loosen, Deutschland

11. Craggy Range, Neuseeland

12. Robert Mondavi Winery, USA

13. Penfolds Magill Estate, Austalien

14. Viña VIK, Chile

15. Weingut Tement, Österreich

16. Château Smith Haut Lafitte, Frankreich

17. Viña Errázuriz, Chile

18. Antinori nel Chianti Classico, Italien

19. ex aequo – Opus One Winery, USA

19. ex aequo – Domäne Wachau, Österreich

21. Schloss Johannisberg, Deutschland

22. Château Margaux, Frankreich

23. Viña Viu Manent, Chile

24. Vivanco. Bodega, Fundación, Experiencias, Spanien

25. Bodega Colomé, Argentinien

26. ex aequo – Viña Santa Rita, Chile

26. ex aequo – Bodegas Salentein, Argentinien

28. Familia Torres – Pacs del Penedès, Spanien

29. d'Arenberg, Australien

30. ex aequo – Viña Casas del Bosque, Chile

30. ex aequo – Schloss Gobelsburg, Österreich

32. Bodegas RE, Chile

33. Schloss Vollrads, Deutschland

34. Vergelegen Estate, Südafrika

35. Domaine Sigalas, Griechenland

36. Ridgeview, England

37. Quinta do Bomfim, Portugal

38. Veuve Clicquot, Frankreich

39. ex aequo – Delaire Graff Estate, Südafrika

39. ex aequo – Château Mouton Rothschild, Frankreich

41. El Enemigo Wines, Argentinien

42. E. Guigal, Frankreich

43. Domaine Henri Bourgeois, Frankreich

44. Bodega Bouza, Uruguay

45. Creation Wines, Südafrika

46. Ruinart, Frankreich

47. Seppeltsfield Barossa, Australien

48. Kir-Yanni, Griechenland

49. Château Heritage, Libanon

50. Mission Hill Family Estate, Kanada