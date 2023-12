Wer an den glatten Fassaden des neuen Businesshotels an der Liezener Durchzugsstraße vorbeifährt, kommt nicht auf die Idee, dass sich direkt nebenan ein kulinarisches Kleinod verbirgt. Herwig Theisl von der Thannen bringt seit zwei Jahrzehnten mit viel Akribie und noch mehr Liebe zum Detail italienischen Lebensstil ins „Piacere“. Seit er mit seinem Lokal vom Stadtzentrum hierher umgesiedelt ist, hat er mehr Platz, die gediegene Einrichtung aus Vollholz strahlt Ruhe und Gemütlichkeit aus. Bilder, Vasen, alte Weinkisten, Weinflaschen und Kerzenleuchter sind liebevoll kombiniert, das warme Rot und das Weiß der Wandfarben sollen die Toskana stimmig ins Blickfeld holen. Der Chef steht selbst in der Küche, manchmal serviert er auch wie bei unserem Besuch.

© Gerhard Pliem

Das Carpaccio vom Rind als Vorspeise (15,90 Euro) kommt hauchdünn und zart, leicht gekühlt an den Tisch, der Parmesan harmoniert perfekt, ein Vorgeschmack, der schon mit Zunge und Gaumen funktioniert: köstlich. Fruchtiger Tomatengeschmack und würzig abgestimmte Kräuter bestimmen das Geschmacksbild der Tomatensuppe mit Parmesan, Mozzarella und Basilikumpesto (7,90 Euro), meine Frau ist voll des Lobes. Der Küchenchef traut sich würzen, bringt seine eigene Note ein, ohne die Grundgeschmacksrichtung der Zutaten zu übertönen.

„Mut zum Geschmack“ zeigt Theisl von der Thannen auch bei den Spaghetti mit Shrimps (19,90 Euro) und den klassischen Spaghetti Amatriciana (18,90 Euro), bei denen im Piacere geräucherter Speck, Zwiebel und Tomaten das Geschmacksgerüst bilden. Dass die Pasta punktgenau al dente gegart ist, ist sowieso „die Grundvoraussetzung“, erklärt der Lokalinhaber später im Gespräch: „Du brauchst hochwertige Zutaten und du darfst das Grundrezept nicht wirklich verlassen.“

© Gerhard Pliem

Der Fisch des Tages mit Petersilienkartoffeln (29,90 Euro) wird stets frisch eingekauft, am Nachbartisch zeigt man sich von den römischen Pizzen mit ihrem dünnen Teig (ab 4,90 Euro) hörbar begeistert. Weinkarte hat das Piacere keine, die Empfehlungen kommen vom Chef. Insgesamt sieben offene Weine, rot oder weiß, stehen auch glasweise zur Auswahl.

Zum Abschluss wird die Panna cotta (8,90 Euro) serviert: ein feiner, geschmacksintensiver Genuss. „Ehrliche Küche mit viel Leidenschaft beim Herumtüfteln, bis man die endgültigen Rezepte gefunden hat, das macht es aus“, erklärt Herwig Theisl von der Thannen sein Rezept für zufriedene Gäste.