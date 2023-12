Hinfinden ist gar nicht so leicht, denn Österreichs älteste Nudelfabrik liegt schon etwas versteckt zwischen Warmbad Villach und Finkenstein in Gödersdorf. So versteckt, dass unser einer erst dem Navi nach mehrmaligem Abbiegen misstraut, sich aber dann doch über die letztlich korrekte Route freut. Trotz Verstecktheit sind einige Mittagsgäste da – plus Menschen, die im ziemlich großen Genussmarkt nicht nur Nudeln einkaufen wollen. Ja, die Auswahl an Feinkost ist ordentlich, etliche Produkte aus Kärnten und einige aus Italien werden angeboten.